防疫閱讀採梅花座 嘉市圖書館往昔排隊搶位不再

新冠肺炎疫情延燒，嘉義市所屬文化局圖書館、世賢圖書館、黃賓圖書館，都在閱覽區實施梅花座，以保持社交安全距離，並提早於下午5時休館，雖然座位減半，過往開門前排隊搶座位現象不再，館方強調將透過這段期間推展電子書閱讀。

每年學測丶基測前夕，許多學生為能夠安靜閱讀，都會到圖書館閱覽室搶座位，各縣市圖書館人滿為患，但今年受疫情影響，入館閱讀人數驟減，依照嘉義市立文化中心調查，去年3月入館人數約6萬4700餘人，今年3月只剩4萬1700餘人。

嘉義市府文化局圖書資訊科長顧美玲表示，往年這段時間，閱覽室總有許多學生排隊搶座位溫書，近期入館人數少很多，閱覽室開門前也不再出現排隊潮。

她說，圖書館已將座位區調整為梅花座，讓入館人數控制在百人以下，像文化局圖書館普通閱覽室原200個座位，現調整為99位，並在閱讀桌與閱報區上標示打叉圖案，移除該區座椅防止誤坐，以拉開安全距離。

顧美玲指出，三館舍都實施入館戴口罩、量額溫與酒精消毒程序，清潔人員也會不定時行清潔消毒，雖受疫情影響入館借書、閱讀人數減少，但電子書借閱數約成長1倍，最受歡迎的為雜誌類與語文類書籍，館方現有108種電子雜誌，電子書約5000本，歡迎民眾多利用。借閱平台 https://reurl.cc/exdmDM