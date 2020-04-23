增加網路曝光度 數位群聚計畫促進地方行銷

嘉義縣大林鎮10家在地店家日前申請2020年經濟部中小企業處數位群聚計畫通過，今天下午於大林萬國戲院與全台100多家微型企業以視訊開會及上課，及分享各群聚點的行銷特色，期望透過數位方式串連地方產業，提供更多元的行銷。

大林數位群聚領導人許開興表示，大林有許多地方亮點，但因部分特色店家老闆年事已高，對數位行銷並不了解，加上新冠肺炎疫情影響，各地觀光景點收入不佳，數位群聚計畫為店家提供LINE@、分眾行銷、集點卡、線上抽獎等方式共享網路資源，讓這些亮點被看見，吸引更多民眾認識在地。

許開興表示，大林近幾年已先有小旅行等活動，吸引來自全台的民眾到此實際探訪，數位群聚將受眾拉到網路上，提升當地產業被看見的機會，舉例來說，他是中藥行的第三代子弟，可與大林的鵝肉店合作，發想中藥鵝肉產品，並以群聚店家合辦的LINE@方便民眾網路訂購。

大林數位群聚顧問洪時敏表示，嘉義地區今年共有5個群聚點，大林有慢城特色，當地民眾也非常努力進行地方行銷推廣，並以萬國戲院作為群聚中心，串聯泰成藥行、萬國戲院、翹嘴秋茶店仔、吳家養蜂場、秀花大林狗尾雞王等10家特色店家。