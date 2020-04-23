數百人聚集曾文水庫抗議 先喊戴口罩、保持安全距離

經濟部水利署前瞻計畫斥資120億元興建「曾文南化聯通管」，台南市議會副議長林炳利、無黨聯盟總召林阳乙、市議員周奕齊以「台南人的怒吼」，今天下午2點與地方里長、市民、居民今天下午2點要前往水利署南區水資源局陳情抗議，因正值防疫期間，玉井警方出動無人機在上空宣導保持安全距離，警方估計抗議群眾約280人，全戴口罩、保持安全距離。

南區水資源局長連上堯出面接陳情書並允諾，會加強和居民再溝通，針對施工路線取得最大的共識，再報告市長同意發給施工執照，才會動工。

台南市議員周奕齊等人表示，居民很不滿是之前曾文南化聯通管工程多次公聽會，地方要求從曾文溪堤岸徵收土地埋管，反對從台3線道路埋管，6年施工期間對地方產業及生活影響，以及住宅安全等威脅太大，但中央仍一意孤行發包；副議長林炳利也強調，會嚴格把關市府不得發給施工執照。

南水局長連上堯說，顧及當地居民心聲，已在市區道路部分使用推進工法降低交通衝擊，並編列每區每年1200 萬元提供楠西、玉井、南化3區 辦理環境改善工程，區公所今年的計畫書都已提出並核定辦理中；南水局也首創在本聯通管施工前中後 進行鄰房監測、成立專業鑑定團、要求承攬廠商繳納防損鄰保證金並加保第三人房屋龜 裂倒塌險等多管齊下保障鄰房措施，這些都是國內管路工程創新確保安全及優厚回饋， 是絕無僅有的。

至於民眾反對聯通管於台三線埋管，認為沿曾文溪畔闢新路埋管可節省經費。連上堯說，參考國內輸水管路均在既有道路埋管（如已運轉10多年的南化高屏聯通管及目前正在施作總長約26公里的桃園新竹備援管線工程等）；經多次現場勘查，因曾文溪當地地形的關係，沿溪畔埋管不僅安全有影響，也嚴重影響曾文溪防洪，經過整體評估，如果用現在的管材再加計取得私土地的成本，不會更節省。

連上堯説，目前正在台一線桃園及新竹 路段施工的桃園新竹備援管線工程，每日總車流量是曾文南化聯通管行經台三線路段的5倍之多，南水局採用高規格的地下推管施工，佔聯通管總長度將近一半，且幾乎都在道路中央側施工，不阻礙周遭人車出入通行。

南化水庫供應台南6成的民生及公共用水，今天蓄水量只剩約1/4，民國104年大旱台南實施二階限水，曾文南化聯通管是聯通曾文水庫與南化水庫，對穩定台南用水幫助非常大。