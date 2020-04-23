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公立幼兒園入園5月1日線上抽籤直播 台南二度演練

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局率先對公立幼兒園招生，採直播抽籤，並進行演練。記者鄭惠仁／翻攝
台南市教育局率先對公立幼兒園招生，採直播抽籤，並進行演練。記者鄭惠仁／翻攝

台南市每年公幼招生期，部分公幼因登記人數超過欲招收人數，必須以抽籤來決定錄取，也造成家長排隊報名，以及抽籤日人滿為患情形。教育局為因應新冠肺炎疫情，降低群聚感染風險，5月1日抽籤改為線上抽籤的直播方式，禁止家長入園；並要求每年都需辦抽籤的學校，延長報名天數，分散交叉感染風險。

台南市教育局為做好直播抽籤的準備，已在20、21日舉行全市演練，各幼兒園也都順利完成。依台南市的規定，登記日是29日，抽籤日是5月1日，許多學校都把登記日改為28、29日兩天，班級數較多的幼兒園如協進國小附屬幼兒園就改為3天，從27至29日。

開元國小校長李添旺表示，因市府已規定市屬各級學校從今天起暫停對外開放，部分家長關心登記日的防範作為。以開元國小來說，會在大門口處先量額溫，到玄關後採分流方式辦理登記，並讓家長間維持社交距離

市長黃偉哲表示，教育局提前部屬，創新採用線上直播抽籤方式，兼顧防疫和資訊透明化。目前國內疫情尚未舒緩前，為確保校園師生安全，降低群聚感染風險，善用資訊科技遠端視訊，即使家長不到現場，也能即時掌握抽籤結果。

教育局長鄭新輝說，直播抽籤時，各園所會邀請3位公正人士全程錄影並線上即時直播，讓沒到場的家長也能掌握抽籤結果。家長可至台南市公幼新生入園管理系統查詢各園索演練直播網址，也可在5月1日連結，觀看抽籤實況。

直播 教育局 幼兒園 公幼 疫情 社交距離 新冠肺炎 黃偉哲

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