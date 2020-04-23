防疫當前 黃偉哲：請業者避免指派勞工境外出差

台南市政府勞工局今辦理109年「真心衛您共築希望家園安衛家族授旗」記者會，市長黃偉哲除呼籲勞工朋友一定要把職場安全及個人健康照顧放在第一位，防疫當前，籲請業者避免指派勞工境外出差，保障勞工安全。

包括黃偉哲、勞工局長王鑫基、市議員蔡育輝、沈家鳳、大台南總工會理事長鄭山林、尖山埤江南渡假村總經理陳永成、連景企業董事長黃德茂等人近午出席記者會，宣示職場安全與落實的重要性。

黃偉哲表示，國際勞工組織（ILO）將每年4月28日訂為「世界職業安全衛生日（原稱國際工殤日）」，呼籲勞工朋友一定要把職場安全及個人健康照顧放在第一位。

面對新冠肺炎疫情威脅，黃也再次呼籲，各事業單位做好工作環境清潔消毒、避免指派勞工境外出差等防疫措施，確保勞工朋友健康安全。

黃偉哲指出，希望台南市現有31個「安衛家族」、共600多家廠商，彼此橫向聯繫，將職業安全衛生做好，降低職安事件發生率，讓台南市變成更安全的城市，讓勞工朋友在更安全環境裡從事勞動服務 。

勞工局說，今年共新增2個安衛家族，新成立的「真心衛您安衛家族」，核心企業為台糖尖山埤江南渡假村，於民國106、107年連續兩年獲市府頒授「職安楷模」獎，所成立的家族，更是全國第一個以服務業為主安衛家族。

另個新成立的「希望家園安衛家族」，以大台南總工會為核心，全國首創以推動公益為理念，其所帶領「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕團隊，致力於幫助弱勢勞工家庭，共同打造台南市「希望家園」，參與成員包括：勞工志願服務協會、木工、泥水、電氣、油漆、金屬、鋁製品、餐飲等職業工會。

而連景企業於修繕工程有高架作業需求時，免費提供鷹架搭設，維護志工夥伴們工作安全，黃偉哲今也頒發獎牌，感謝讓修繕志工安全獲得更好保障。