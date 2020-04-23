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醫護人員辛苦了! 6鄉鎮農會送嘉義長庚千餘份手作壽司
新冠肺炎疫情險峻，防疫打持久戰，為感謝第一線守護民眾健康的醫療人員，嘉義縣朴子市等6鄉鎮市農會家政班媽媽們，發起手作壽司慰勞醫護人員活動，一大早起床手作壽司，中午由縣農會總幹事黃貞瑜帶領，將1200份壽司餐盒，送給嘉義長庚醫院，由院長林志鴻代表受贈，醫療人員感受滿滿暖心支持關懷。
參與包括朴子市、太保市、新港鄉、布袋鎮、水上鄉、鹿草鄉等農會家政班媽媽，活動結合鄉鎮國小小朋友製作感謝祝福小卡片，每個壽司餐盒附上小朋友親筆寫下對醫護人員滿滿感謝及打氣字語，純稚話語融化醫療人員的心，美味可口的壽司加上溫馨小卡片，讓醫護人員直呼「暖胃也暖心，元氣滿滿」。
手作壽司慰勞醫護人員活動，由6鄉鎮農會家政班、四健會和青農一起合作完成，當初發起活動，就有很多人參加，感謝醫護人員防疫期間為大家健康奮戰，結合在地特色農產品，製作愛心壽司餐盒，希望醫護人員們感受他們心意與鼓勵。
家政班媽媽們為了在中午前將愛心壽司餐盒送給醫護人員，克服農會廚具無法大量煮飯問題，凌晨起床用家中廚具煮飯，然後再送到各農會製作，雖過程辛苦，但大家都覺得這是值得的。
黃貞瑜感謝醫護人員防疫辛苦，她說，農會是國家防疫糧食隊，家政班媽媽與小朋友，送上附有卡片愛心壽司餐盒，感謝醫護人員，加油打氣；林志鴻感謝6鄉鎮市農會支持鼓勵，「讓我們攜手防疫，守護家園」，提醒民眾防疫期間保持社交距離、戴口罩、勤洗手，有充足睡眠，保持良好心情，提升自我免疫力，抵抗病毒。
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