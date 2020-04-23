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雲林「微冊角落」進駐7-11 民眾24小時閱讀不打烊
雲林縣政府為鼓勵民眾閱讀，3年前推動「微冊角落」，縣長張麗善今天宣布好消息，今年首創與縣內11家7-11超商門市合作推閱讀，讓超商也成為一個24小時閱讀不打烊的微型圖書館。
雲林文化觀光處長陳璧君表示，雲林縣有23間圖書館，雖各鄉鎮市都有圖書館，但因幅員遼閱，多數偏遠地方要到圖書館不方便，有鑑於此推動「微冊角落」，與縣內店家合作，利用店內角落擺放書籍，讓閱讀沒有距離。
張麗善說，雲林縣民熱愛看書，教育部公布去年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告，雲林縣在整體閱讀力躍升城市部分，獲得「縣市人口50萬以上組」第一名，整體閱讀力成長率更提升至2.16%。
她表示，由此可知縣民閱讀需求提升，「微冊角落」是縣府獨創另類推動閱讀方式，除縣內20鄉鎮市都有據點，還擴及到嘉義、台中及南投等外縣市，超過100多個據點。
這次將雲林「微冊角落」進駐縣內超商，包括斗六、斗南、虎尾、莿桐與四湖等鄉鎮市都有據點，超商不再只是販售提供生活上各式物資與服務，更可讓民眾閱讀不受時間與地點限制。而民眾只要在超商的「微冊角落」購買書籍，還可獲贈一本文觀處提供的二手書，並在每個月享有一杯免費咖啡。
陳璧君提到，防疫期間縣府推廣閱讀再加碼，4月25日到5月30日每星期六下午3點至5點，到來文化觀光處圖書館出示借閱證，即可免費索取期刊雜誌、二手書籍共3本，每次活動限量300本索完為止。
也歡迎民眾響應去年開始推廣的「一本萬力」舊書募集，把家裡閒置的圖書捐出來，讓書本流動、知識循環，去年募得2萬本，全部放置在各地微冊角落，讓閱讀成為日常生活中的一環。
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