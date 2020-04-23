神農奬得主打造有機農場秘境 美得可辦音樂會

台南市長黃偉哲今天走訪官田區時生永續農場，了解有機農業發展現況外，並下田體驗蔬菜採收，這是神農奬得主李惟裕經營5年4個月的有機農業的秘境，一座水池不只營造生態，也美得曾在湖畔舉辦音樂會，邀請左鄰右舍在草皮席地而坐同樂。

「時生永續農場」場長李惟裕是「巨農有機農場」創辦人之一，98年以有機農業的專才榮獲全國十大神農獎。99年因八八風災獲得鴻海董事長郭台銘青睞，經營全台最大的「永齡有機農場」，之後赴中國成都管理500公頃的農場，103年返鄉，帶領一群有志青農在官田區南廍里成立「時生永續農場」，農場規模7.6公頃，他也是現任行政院農委會友善環境耕作推廣團體審認審查委員。

黃偉哲進入農場看到環境雅緻像座公園，綠樹環抱的欖仁湖旁可見到雞鴨鵝群悠閒漫步，堪稱台南有機農業的秘境！

黃偉哲說，造訪農場是見證有機農業成功經營的故事，看到有機農業未來的發展方向，能與周遭環境共同存在；尤其時生永續農場5年多來，與大地及周遭民眾生活共存，營造與大地、環境、產業、人文、鄰居等友善的環境，立下典範。

農業局長謝耀清表示，有機農業不是放任雜草叢生才是維護生態，環境清潔就可減少病蟲害孳生，同時也降低防治成本提高作物良率。

如何能在綠色消費市場站穩脚步，李惟裕強調「周年生產、穩定供貨」最為重要，維持農產品的通路最怕没有貨源，「別人没有，我有」就是最大的優勢!！

農場內有溫網室設施規模達3公頃(74棟)，減少外在氣候條件干擾供周週年輪作生產，另外設置溫度儀器監測，藉由數據的分析及市場預測，調整種植的品種、品項，在夏季葉菜類不容易種植的時期，還能維持穩定的生產。從葉菜類到瓜果類年產量可達200公噸。

李惟裕說，「農業必需企業化」考量成本有利潤才能生存。商業化首重「管理」，除了生產面的管理外，經營團隊及工作夥伴們才6人，是他嘉義大學園藝系學弟妺，各司其職，從生產至包裝出貨及順暢的動線規劃與流程控管，提高生產集運效率，以簡易之設備完成最大之產出，幾近「零庫存」之效能，有效減少農產品損耗及生產成本。

農場定位為專業生產，主要供應學校午餐及南科團膳食材，另有國內量販店里仁、家樂福、全聯及北部飯店等通路，他建議整合台南有機農場提供給在地中、小學就近採購。