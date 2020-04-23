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老舊機車定檢別忘了 莫讓愛車變成烏賊車

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
出廠5年的機車。每年要定期檢驗排氣，以免因不檢查而遭註銷牌照。圖／台南市環保局提供
出廠5年的機車。每年要定期檢驗排氣，以免因不檢查而遭註銷牌照。圖／台南市環保局提供

車主要注意了，機車出廠滿5年，每年就要定期排氣檢驗，若逾期未檢驗將開罰500元，後續若經通知仍未檢驗或複驗不合格未改善，就要移送監理機關註銷牌照。台南市環保局統計去年被檢舉的烏賊車共1330輛，其中96年6月30日前出廠的老舊燃油機車共1306輛，比例高達98%。

市長黃偉哲提醒車主務必要落實保養與定檢工作，減少空氣汙染，若維修費用已不符效益，可以考慮汰換，且還可以申請汰舊換新補助。環保局長謝世則提醒，109年的補助方案，針對中低收入戶及4個偏鄉地區 (南化區、龍崎區、左鎮區及楠西區)特別加碼補助：

1.中低收入戶：汰舊換新購買電動機車最高補助27,000元、單純新購電動機車最高補助17,000元、汰舊換新購買七期燃油機車補助13,000元。2.偏鄉地區：汰舊換新購買電動機車最高補助24,000元、單純新購電動機車最高補助15,000元、汰舊換新購買七期燃油機車補助8,000元。3.一般民眾：汰舊換新購買電動機車最高補助21,000元、單純新購電動機車最高補助13,000元、汰舊換新購買七期燃油機車補助8,000元。

環保局提醒，老舊機車汰舊換新因申請補助踴躍且經費有限，請考慮汰換老舊機車的車主們抓緊機會趕緊申請補助，如補助經費用罄即停止補助。相關訊息可上環保局二行程機車汰舊及新購低污染車輛補助資訊網 (http://epb3.tnepb.gov.tw/air/tneb/)查詢。

電動機車 車主 低收入戶

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