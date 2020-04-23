回響／特教生申請在家教育全遭拒 解決方案出來了！

本報獨家報導去年全國14名特教生申請在家教育全數遭拒，今年還有11名學生待審核，特教界認為通過機率渺茫，教育部國教署經過近一周密集開會討論後指出，今年有8名學生經審核有學習能力，會請家長帶孩子到特教學校參觀，若仍覺得不適合到校，會讓學生在家教育，已請各個特殊教育學校通知家長。

去年有特教生因重度身障又處於偏鄉，迫不得已申請在家教育卻遭拒，有些人國中修業年限已過，升學路斷，報導一出，嘉義縣長翁章梁、立委王美惠都以「不能剝奪孩子受教權」聲援，王美惠昨天也與國教署開會研商政策解決方案，國教署人員也告知今年會有「兩大變革」。

國教署指出，第一個變革是去年雖然有在家教育供特教生申請，但希望學生都能到校，接受完整教育，若因身體因素不能到校，建議安排就醫、就養為優先，但考量有些特教生仍有學習能力，因此今年會請他們到特教學校參觀，若仍覺得不適宜，會尊重家長和特教生選擇，直接通過在家教育申請。

第二個變革是去年僅以書面審查，一旦評估就醫、就養為優先，無法到校者，便會直接婉拒在家教育，今年初評後，會請專家學者、家長團體等到特教生家中再度評估，今年11名學生有3名學生是這個狀況，若還有學習力，會安排在家教育，但如對外界刺激已毫無反應，則不適合申請。

國教署表示，去年申請在家教育未過者，請特教生下個學年度先復學，若真的需要在家教育者，可幫他們再提出申請，例如報導中，嘉義縣大埔鄉極重度腦性麻痺的曾姓女學生若要到嘉義市的特教學校，必須坐車途經近兩個小時的山路，到校恐怕對身體負擔很大，國教署會請她先復學，可再申請在家教育。