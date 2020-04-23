民進黨縣市黨部主委選舉抽籤 台南釘孤支有得拚
民進黨台南市黨部主委、黨代表、市代表選舉，今天上午抽籤，兩位主委候選人潘新傳、陳世輝，分別抽到1號、2號，潘新傳喊一定當選，陳世輝比出勝利姿勢，強調所訴求的喚起黨魂，以及捍衛不容易建立起來的民主價值會成功。
民進黨台南市黨部表示，除了主委有市黨部評議召集人潘新傳、評委陳世輝參選外，黨代表將選41人，有70人參選；市民代表選58人，有86人參選。
潘新傳表示，這次總統大選，總統蔡英文雖然拿到8百多萬票，但政黨票卻較上次大選掉了1成，顯示民進黨生鏽，需要改革。潘新傳提出他當選主委要實現的目標，抱括結合中央與地方執政，打造綠色進步新台南；積極建立37區主任、婦女部、百工百業後援會，讓黨部成為政治力與社會力的交流平台；定期舉辦黨員聯誼，打造最團結的黨部；加強關懷與照顧資深老黨員，讓黨部成為民主老兵們最溫暖的家。擴大青年參與，成立青年與網路部門。
潘新傳說，過去大家都是喊口號，卻沒有實際行動，當選後將以這次大選的百工百業理念，結合社會各階層力量，透過平日的關懷、服務、照顧，在選舉時化為樁腳力量。
陳世輝說，蔡英文連任得票率與政黨票得票率落差到400多萬票，證明台灣人民對民進黨執政的核心價值「清廉、勤政、愛鄉土」的核心價值己產生了懷疑及不信任感，如何鞏固民進黨的中心思想，未來作為中央政府及執政縣巿的「以黨輔政」黨務改革是必需的、迫切的，就先從台南巿黨部做起。
他強調，民進黨在台南執政20多年，己建立起「綠色執政、品質保證」的政治價值觀，不容許被污染，喪失了台南人的榮耀感。
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