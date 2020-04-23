移動式貨櫃採檢站 台南防疫兼顧安全效率

台南市政府衛生局製作可移動式的COVID-19貨櫃採檢站，今天於衛生福利部台南醫院啟用，採檢區與被採檢區隔離。台南市長黃偉哲率先體驗，盛讚採檢效率與安全性。

台南市政府衛生局指出，為避免新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疑似個案集中於大醫院，造成急診壅塞，並配合中央流行疫情指揮中心擴大檢驗量能政策，宣導民眾如有疑似症狀應前往院所就醫採檢。但可能造成排隊就醫人潮，增加感染風險，也使第一線醫護人員承受更多壓力。

為減輕前線急診檢疫人員負擔、解決民眾就醫久候及改善戶外採檢環境品質，台南市政府衛生局特別製作貨櫃採檢站，首站設立於衛生福利部台南醫院。

貨櫃屋式的採檢站為戶外獨立採檢空間，可短時間完成拆卸，移動到其他有需要的地點。採檢區與被採檢區隔離，阻隔病毒穿透。採檢人員雙手伸進採檢洞口，藉由作業手套進行篩檢。採檢區有4間獨立隔離空間，並設有獨立紫外線消毒設備。

黃偉哲上午出席啟用儀式後，率先進入採檢站體驗被採檢。當採檢人員將採檢棒伸入鼻腔內，黃偉哲一度雙眼緊閉、緊皺眉頭。

他說，以一個案採檢5分鐘、消毒5分鐘計算，4間採檢室每小時最多可完成24個採檢個案，可大為提高採檢能量。

黃偉哲表示，移動式採檢站可以在任何地方設置，採檢不用進入醫院內部；採檢者與被採檢者完全隔開，彼此接觸不到，醫護人員可以不用穿戴厚重的防護裝備。無論是在採檢效率、維護醫護人員安全、減少防疫資材的使用上，都相當優質，未來不排除陸續於其他地點設置。