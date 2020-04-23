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相中台南潛力 奇異科技、豐盟企業加速投資

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
相中台南潛力，台灣第三大麵粉廠豐盟企業將加速仁德廠區擴建廠房。圖／台南市政府經發局提供
相中台南潛力，台灣第三大麵粉廠豐盟企業將加速仁德廠區擴建廠房。圖／台南市政府經發局提供

相中台南投資潛力，奇異科技、豐盟企業將進駐或擴廠，分別落腳台南科技工業園區及原仁德廠區，台南市政府經發局表示，將遵照市長黃偉哲指示，主動提供必要協助，全力拚經濟。

黃偉哲表示，市府積極招商，透過各項招商措施，協助企業解決缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等「五缺」問題，並強化招商服務單一窗口功能，提供一站式優質服務，吸引台商回流，及招攬國內優質企業投資台南。

經發局長陳凱凌指出，本次通過投資台灣事務所審核中小企業加速投資方案台南市企業為「豐盟企業股份有限公司」、「奇異科技股份有限公司」，投資額分別為13.9、2.6億元，創造51、60個就業機會。

其中，豐盟於仁德區擴建廠房，奇異於台南科技工業園區新建廠房。截至目前，通過中小企業方案台南市企業共32案，總投資金額118億元、創造1459個就業機會。

經發局說，豐盟企業是台灣第三大麵粉廠，將生產線分為三線，軟、硬麥分線專磨，把台灣麵粉製造技術提升為世界級水準，以滿足客戶最嚴苛品質要求。

奇異科技在潔淨科技領域有超過十年從業經驗，主要從事高效能空氣過濾濾網及水過濾濾芯研究開發與製造行銷，生產的工業濾網係由國內各大半導體廠、面板廠及晶圓廠等長期指定使用；民生類濾網、濾芯長期外銷至美國、日本、中國、巴西、俄羅斯等國。

黃偉哲 南科 俄羅斯

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