相中台南潛力 奇異科技、豐盟企業加速投資

嘉義市精忠國小校長楊勛凱有個特殊身分是定向越野選手，曾參加過各項比賽，還拿過冠軍，推廣這項運動不遺餘力，他說，在網路導航盛行的年代，很多人已不會判讀地圖，透過這項運動，找回人們的方向感，「連自助旅行都不會迷路！」

2020-04-22 23:00