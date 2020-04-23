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台南新冠肺炎貨櫃採檢站今啟用 黃偉哲：省時、安全
台南市政府配合中央流行疫情指揮中心擴大檢驗量能政策，今天在衛福部台南醫院戶外啟用貨櫃採檢站，市長黃偉哲指出，貨櫃採檢站採4間獨立密封式隔離空間，醫護人員省去穿脫裝備時間，且隔著透明窗未直接與被採檢者接觸，不僅對病患、醫護人員來說都能節省時間，安全性也大幅提升。
黃偉哲說，設立貨櫃採檢站可避免疑似個案集中在醫院，造成急診壅塞，藉由前端檢傷分流降低社區感染風險，也可減輕第一線醫護人員的壓力，並解決民眾就醫久候、改善戶外採檢環境的品質。
台南市衛生局指出，該貨櫃屋採檢站為戶外獨立採檢空間，採檢區與被採檢區完全密封式隔離，阻隔病毒穿透，被採檢區為4間獨立密封式隔離空間，並設有獨立的紫外線消毒設備。採檢人員雙手伸進採檢洞口，藉由作業手套篩檢，採檢作業以分流方式採檢1人，一批可採檢4人。
黃偉哲親自體驗採檢過程，他說，過去採檢時，醫護和被採檢者在同一空間，又沒有負壓設備，該貨櫃採檢站不僅隔開採檢者與被採檢者，不必直接接觸，且有負壓設備將被採檢者呼出的氣體直接排出去，採檢結束後室內都會消毒，下一個被採檢人也是安全的，採檢人完全不必穿防護衣、戴手套、護目鏡等裝備，大幅節省時間及資源、提高效率及安全性。
衛生局指出，被採檢者可省下等候醫護人員穿脫裝備的時間至少半小時，對醫護人員來說，每一批可採檢4人，等於可省下2小時。同時，採檢也不必受限戶外天候影響，又能減少醫護人員與病人接觸，採檢後會立即以紫外線消毒，透過感染管制守護醫護人員及市民。
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