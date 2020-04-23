烏龜爬出公園橫行馬路 女騎士驚魂報警護送回池

台中市一名女子騎車深夜時分行經松竹路時，發現路上有個移動的物體，仔細一看竟是一隻臉盆大的烏龜，試圖橫越馬路，員警獲報後將烏龜送回一旁公園的池塘，避免釀成交通意外。

台中市第五警分局今天表示，19日深夜時分，一名女子安全帽都來不及脫，走進松安派出所內，告訴值班員警，路上有隻烏龜，如臉盆一樣大，員警起先認為是「飼主帶著烏龜散步」，但女子強調烏龜就在路上。

員警出來查看，大吃一驚，發現北屯區松竹路上有隻烏龜，在分隔島旁爬行，試圖橫越馬路，實在太危險，員警立刻上前撿起烏龜，避免車輛壓到。

初步觀察，烏龜長約35公分、寬約20公分，無明顯外傷，雖未造成意外，但在馬路上橫行的確有危險，警方指出，去年也有撿過一隻迷途烏龜，此次再捕獲烏龜，研判應是自舊社公園內爬出，將烏龜放回公園水池，結束這場烏龜探險記。