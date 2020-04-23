嘉義縣招募防疫旅館 出關民眾寫信答謝：讓我安心放鬆

新冠肺炎疫情險峻，為安置返國居家檢疫民眾，嘉義縣設置1間防疫旅館，截至目前共37人次居住，以旅外學子24人居多，外國遊客2人，有名「出關」縣民今天寫感謝函，向旅館人員表達謝意；縣長翁章梁呼籲旅宿業者加入防疫旅館行列，一起為防疫，守好社區防線。

1名13至18日接受居家檢疫的縣民，結束居家檢疫，寫信向防疫旅館工作人員及衛生局表達謝意，他說，「感謝你們盡心盡力的照顧需要居家檢疫的我們，讓我們感到非常安心和放鬆，你們藉著風險為我們付出，真的很偉大，這樣的日子可以日漸緩和下來，辛苦你們了，祝一切平安順心」。

疫情嚴峻，為安置返國縣籍旅客，落實居家檢疫、隔離，衛生局協調旅宿業設置防疫旅館，減少家庭壓力，守好社區防線，穩定人心。

返國民眾多由機場搭防疫計程車直接入住旅館，旅館設監視系統，第一次接觸包括進門時量體溫及加入通訊「Line」群組，隨即足不出戶展開14天居家檢疫，用餐由房務人員將餐點送達房門，離開時才以電話或Line通知房客開門取餐，避免直接接觸，第二次見面就是期滿「出關」日，防疫作為嚴謹。