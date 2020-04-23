嘉義市餐飲業狂跌 2千店家可免費拿「本店已消毒」
新冠肺炎疫情延燒，對產業帶來極大的衝擊，造成嘉義市餐飲業生意下跌7成，浩威廣告公司免費送給嘉義市2000間業者「本店已消毒，敬請安心消費」字樣的貼紙，希望透過一點貼心小舉動，幫助業者轉型，度過這段慘澹的日子。
浩威廣告公司指出，廣告公司原本提供名片海報、布條旗幟、招牌看板等服務，協助業者能刺激消費，但最近在與餐飲業者客戶交涉時，發現很多業者明明防疫做得很好，卻不被消費者看見，因此希望利用小貼紙，讓消費者安心。
有餐飲業者指出，現在疫情期間，客人都不太上門，雖然推出外帶、外送等促銷服務，但對業績仍影響很大，感謝浩威廣告對餐飲業的重視，也會持續做好環境衛生、消毒，希望重振消費者的信心。
浩威公司說，免費的「已消毒」貼紙申請程序便利，僅需一通電話，就會派員到府服務，另外還有文宣舊換新的促銷服務，希望與餐飲業共體時艱、共度難關。
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