疫情衝擊 台東縣稅務局協助大型營業者減輕房屋稅
新冠肺炎疫情在台延燒，消費者不外出消費，除重創旅遊業、旅館業外，大型餐廳及娛樂業也受到極大影響。台東縣稅務局即日起協助業者申辦房屋稅減稅，照顧縣內受疫情衝擊業者度過難關。
縣稅務局表示，該局為減輕受疫情影響的大型營業者房屋稅負擔，繼之前主動輔導旅館業者申請停樓減輕房屋稅後，再主動輔導轄內大型餐廳及視廳娛樂業者申請停用樓層，減少營業面積，以減輕業者房屋稅負擔。
稅務局表示，如店舖房屋原營業是按營業用稅率3%課徵房屋稅，因停、歇業已為空置，房屋稅率將改按較低稅率非住家非營業用2%課徵。
另僅縮小營業規模，停用部分營業面積，明確劃分營業與停用範圍，可以申請減少營業面積，按實際使用情形課徵房屋稅，經該局派員實地勘查屬實，業者可以減輕停用面積1/3的房屋稅。
業者申請部分面積停止營業使用方式，除可書面申請外，建議業者多加利用該局網站「防疫免出門申辦專區」線上申請。
稅務局表示，若業者有營業需要時，隨時都可調整或變更，此項房屋稅減稅優惠，目前只適用到6月底，後續將視疫情影響情形，再協助業者申請延長減稅期間。
房屋稅將於5月份開徵，屆時業者仍受疫情影響，致有繳納困難，無法在規定繳納期間內一次繳清稅款者，也可於開徵期間內，向該局或透過網站申請延期或分期繳納稅款。
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