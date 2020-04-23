群眾抗議曾文南化聯通管線 疫情緊張警方要出動無人機

經濟部水利署前瞻計畫斥資120億元興建「曾文南化聯通管」，設計作業已發包，台南山區出現掛出白布條抗議，台南市議會副議長林炳利、無黨聯盟總召林阳乙、市議員周奕齊以「台南人的怒吼」將和地方里長、市民、居民今天下午2點要前往水利署南區水資源局陳情抗議，但目前防疫期間，避免群眾聚集，玉井警方初步掌握約2百人前往，昨天前往溝通但抗議行動仍將照常，為了防疫安全，警方預計出動無人機在上空宣導，請陳抗民眾要保持安全距離。

台南市議員周奕齊表示，陳情是山區里長們要前往，不然現在時機點很尷尬，大家很不滿是之前曾文南化聯通管工程多次公聽會，地方要求從曾文溪堤岸徵收土地埋管，反對從台3線道路埋管，6年施工期間對地方產業及生活影響，以及住宅安全等威脅太大，但中央仍一意孤行發包，地方有聲音說議員和里長是不是被搓掉了，一定要站出來表達立場，但考量到防疫，人數應該不會太多。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，昨天也前往議員服務處和主任協商，但服務處認為地方要來表達意見堅持要來，也只能接受，因防疫要求，兩周前進入水庫就採實名制，今天前來的民眾在收費亭，就必須登記姓名身分證和聯絡電話，也要量體溫，一切仍以防疫為先；並由幾位陳請代表進入辦公室。

至於「曾文南化聯通管」工程，鄒漢貴說，是因應抗旱及緊急備援，起因是104年台南乾旱嚴重限水，南化水庫蓄水降到只剩1、2千萬立方公尺，曾文烏山頭水庫還有1億多立方公尺的水，有了聯通管就可以支援南化水庫；對地方建設的回饋金，將逐年給玉井、南化和楠西3區每年各1200萬元建設回饋金，6年合計2.1億元，會再加強與地方溝通。