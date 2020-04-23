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全聯行動超市車嘉義縣偏鄉上路 傳統「菜車」剉咧等

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
全聯「行動超市車」9日起在嘉義縣山區番路等地上路，碰上疫情，多樣化商品，方便僻遠地區民眾採買，造成轟動。圖／讀者提供
全聯「行動超市車」9日起在嘉義縣山區番路等地上路，碰上疫情，多樣化商品，方便僻遠地區民眾採買，造成轟動。圖／讀者提供

全聯「行動超市車」9日起在嘉義縣山區番路等地上路，碰上疫情，多樣化商品，方便僻遠地區民眾採買，造成轟動，雖便利消費者，卻衝擊長期開貨車巡迴山區做生意「菜車」業者，吳姓業者看壞菜車前景，他說，「全聯行動超市車競爭，菜車可能在4、5年內消失。」

最近有網友分享在阿里山公路，巧遇全聯超市車訊息，引發討論，「有行動超市車很方便，碰上疫情，不必下山到超市群聚購物」，山上消費者開心上車採購說，商品齊全，很棒。

全聯福利中心9日在嘉縣、花蓮偏鄉推出「行動超市車」，由6.5噸三溫層車體，航太工業材質FRP+舒特龍車廂打造，確保商品新鮮，設GPS與鄉里即時溝通抵達時間，隨車配1名司機與店員。

車上供應常溫、冷藏、冷凍等約300至400項商品，有民生用品、餅乾、飲料等乾貨，新鮮蔬菜、水果、魚肉、鮮乳、冷凍水餃、蔥抓餅等，一應俱全，甚至福利點集點等好康活動，都與實體門市相同，讓消費者大呼「超貼心！」

嘉縣行車路線：周一及周四：番路鄉龍頭、隙頂加油站旁；周二：竹崎鄉內埔林香腸本舖、番路鄉日安社區、菜公店；周三及周末：竹崎鄉內埔林香腸本舖、源山7-11旁空地；周五：番路鄉日安社區、菜公店；抵達前會透過在地社區廣播。

吳姓菜車業者說，在大阿里山區竹崎、番路、梅山、阿里山鄉的菜車近百輛，由貨車改裝，巡迴偏遠村落，在山下批發商品蔬果肉品開上山，賺蠅頭小利養活家人，如「機動柑仔店」與居民建立感情，業者老化，經營成本增加，利潤少，難敵大企業全聯「超市行動車」競爭。

全聯指出，行動超市車不以營利為目的，希望服務偏鄉民眾，除販售商品，遇重大災害還可支援物資，提供補給給救災人員，並會與社工聯繫，協助配送弱勢民眾愛心早餐。

全聯「行動超市車」9日起在嘉義縣山區番路等地上路，碰上疫情，多樣化商品，方便僻遠地區民眾採買，造成轟動。圖／讀者提供
全聯「行動超市車」9日起在嘉義縣山區番路等地上路，碰上疫情，多樣化商品，方便僻遠地區民眾採買，造成轟動。圖／讀者提供
在大阿里山區竹崎、番路、梅山、阿里山鄉的菜車，巡迴偏遠村落， 業者賺蠅頭小利養活家人，菜車如「機動柑仔店」。圖／讀者提供
在大阿里山區竹崎、番路、梅山、阿里山鄉的菜車，巡迴偏遠村落， 業者賺蠅頭小利養活家人，菜車如「機動柑仔店」。圖／讀者提供
全聯「行動超市車」9日起在嘉義縣山區番路等地上路，碰上疫情，多樣化商品，方便僻遠地區民眾採買，造成轟動。圖／讀者提供
全聯「行動超市車」9日起在嘉義縣山區番路等地上路，碰上疫情，多樣化商品，方便僻遠地區民眾採買，造成轟動。圖／讀者提供

阿里山 疫情 偏鄉

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