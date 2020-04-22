不在乎錢 重點能買口罩！員警陪婦人進市場找回錢包

嘉義市郭姓婦人日前買菜時遺失錢包，雖然內有現金、健保卡，但她向警方報案協尋時憂心直言，「不在乎錢，只擔心沒辦法買口罩」，所幸員警陪她進市場逐攤尋找，終於尋獲錢包，她才破涕為笑說，「終於可以買口罩了！」

嘉義市警局二分局南門派出所巡佐李文雄、警員王嘉永，日前值勤時，郭姓婦人忽然匆忙跑進派出所報案，表示在共和市場遺失皮包，焦急地說，「買不到口罩了，麻煩幫幫忙！」王嘉永見婦人情緒激動，立即安撫情緒，了解狀況。

「我不在乎錢，一定要找回健保卡買口罩！」並得知郭婦上午到共和市場採買後，要到藥局購買口罩，忽然發現錢包遺失，錢包內除現金外，還有一家3口的健保卡，因為家中口罩不足，她憂心沒健保卡，全家都沒法買口罩，將暴露在染疫風險之中，。

郭婦愈講愈傷心，員警決定循郭婦「買菜足跡」走一趟，陪她到買過的每家攤商詢問，是否發現遺失皮包，果然在豬肉攤尋獲皮包，郭婦連忙檢查錢包內健保卡、現金，發現原封不動才放下心中大石，向警方表達感謝。