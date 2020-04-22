白河公所4替代役男獲殊榮 地方：實至名歸

台南市政府白河區公所4名替代役郭柏序、呂權訓、廖振傑、黃暐志，服役迄今受到外界好評，當選內政部109年績優替代役男殊榮，地方表示，長期努力被看見，可說是實至名歸。

白河區公所說，這次獲獎4位替代役，分別具有醫療、藥學、設計、土木背景，他們以自身專才，制定了「役新役藝」計畫，設計並執行了一連串課程，走訪各個社區，帶入各項不同手工藝技術，提升長者成就感。

同時也更融入各項團康活動，讓長輩在延緩失智上得到有效益處，並活絡社區、增進長者社交能力，進而讓長者更願意走出家門，郭柏序、呂權訓、廖振傑、黃暐志近日更是啟動「大林社區活動中心改造」項目，一手包辦繪製設計圖、牆面刮除、油漆調色等等繁複作業，以大林種植農作物，香蕉、柳丁、竹筍為基底，並以幾何圖形為概念，進行四周圍壁面彩繪，創造出屬於大林社區特色。

白河區長蕭福清表示，感謝這4位替代役對白河真心付出，讓年輕人創意與設計，在白河區遍地開花，也期許他們未來退役後，能一本初衷，在不同位置及角色上，繼績發揮服務精神，回饋給社會。