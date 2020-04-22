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曾文南化聯通管地方抗議 南水局：6年回饋3區2.1億元

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
南化水庫今年水情直逼104年台南缺水危機。記者吳淑玲／攝影
南化水庫今年水情直逼104年台南缺水危機。記者吳淑玲／攝影

抗旱及備援，經濟部水利署前瞻計畫斥資120億元興建「曾文南化聯通管」，基本設計已發包，地方日前出現懸掛出白布條抗議，台南市議會副議長林炳利、無黨聯盟總召林阳乙、市議員周奕齊也以「台南人的怒吼」將和地方里長、市民、居民明天下午2點前往水利署南區水資源局陳情抗議。反對政府罔顧、犧牲台南人權益。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，「曾文南化聯通管」是因應抗旱及緊急備援，起因是104年台南乾旱嚴重限水，南化水庫蓄水降到只剩1、2千萬立方公尺，曾文烏山頭水庫還有1億多立方公尺的水，有聯通管就可支援南化水庫；對地方建設回饋金，將逐年給玉井、南化和楠西3區每年各1200萬元建設回饋金，6年合計2.1億元。

抗議書指該聯通管計畫為20年前曾文越域引水計畫之下游工程，上游越域引水工程已因八八水災而停止取消計畫，下游聯通管也應一併停止取消。但水利署卻為消化前瞻計畫預算，而要強制做不該做的施工。

且20年前的聯通管計畫，是沿曾文溪另闢設溪岸道路埋設經費較少、無反對意見。現為便宜行事捨此無人反對方案，改採山區居民主要通行幹道之台3線埋設施工，將影響農產運輸及通行甚巨，且工期達6年，當地交通、經濟、生活將陷入無法預估的黑暗期。

鄒漢貴說，曾文水庫沿台3線到南化水庫，經過南化、楠西及玉井，地方提出為何不沿著曾文溪河床另闢道路埋管，卻要走公路，因前者要徵收土地，但民國92年苗栗大埔張藥房事件後，「土地徵收法」修正，若有公地可以使用，以公地為優先，就不能徵收民地。

另外，工程費是省下土地徵收費用，而採用先進工法，提高工程安全及降低影響交通，聯通管使用與日本等先進國家相同的管材，壽命長達40年以上，並顧及沿線居民生活品質，在經過住家商業密集及觀光熱點等處，改用地下推管施工（潛盾工法），推管長度約10.7公里，占輸水管總長度46％；地方提出埋管道路兩旁的房屋龜裂疑慮，在施工前就開始監測周遭環境品質及房屋安全，持續到計畫結束。

南化水庫 水利署 抗旱

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