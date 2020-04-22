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南市教育局未來內部會議、公務聯繫 逐步改採視訊

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局因應新冠肺炎疫情，今天試辦局務視訊會議。圖／台南市教育局提供
台南市教育局因應新冠肺炎疫情，今天試辦局務視訊會議。圖／台南市教育局提供

台南市教育局因應新冠肺炎疫情變化，為降低群聚感染風險，除提前部署規畫於疫情嚴峻時，將進行異地或居家辦公外，考量局務會議為重要主管群聚，今天完成試辦局務視訊會議。

市長黃偉哲指示，為提前部署，除做好異地或居家辦公準備，每月例行性會議也應讓各科室主管能採異地多方連線方式參與，即便日後有居家自主健康管理的主管，也能同步參與「視訊」會議，不讓為民服務業務打折，除順利推動業務，更讓防疫距離守護每位同仁的健康。

教育局長鄭新輝說，視訊會議機制最重要為提升業務溝通及時間利用效率，配合居家或異地辦公，同仁無需舟車勞頓，也降低群聚感染風險；未來教育局內部會議或公務聯繫也將逐步改採視訊方式進行，若疫情嚴峻，立即啟動異地或居家辦公時，視訊機制可立即到位，讓疫情對公務的影響減至最低，也同時呼籲民眾做好自主健康管理，減少出入公共場所，可多利用線上申辦或電話洽詢公務。

疫情 教育局 黃偉哲

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