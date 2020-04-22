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台南城西焚化廠汰舊換新 廢棄物處理不靠他縣市

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今天舉行公聽會，期使讓已運轉20年的城西焚化廠，汰舊換新後能繼續運作。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局今天舉行公聽會，期使讓已運轉20年的城西焚化廠，汰舊換新後能繼續運作。記者鄭惠仁／攝影

台南市西焚化廠城已運轉超過20年，為延續使用年限，將依「促進民間參與公共建設法」引進民間機構資金，辦理城西焚化廠更新爐新建工程，以利城西焚化廠汰舊換新，並恢復日處理量9000噸的初建廠設計目標，今天舉辦公聽會，期使最節能、最環保的新一代焚化廠來繼續運作。

市長黃偉哲表示，台南人口數已超過188萬人，每天垃圾量將近1450公噸，加上產業產生的可燃性廢棄物，目前的城西及永康焚化廠早已不敷使用，尤其是城西焚化廠的運轉已超過20年，雖然每年都會進行2次例行歲修，但硬體設備使用壽命已達臨界點。

國際間目前垃圾焚化技術，無論在焚化效率、空氣污染控制技術、發電效率及熱值設計各方面都有突破性的更新，未來更新爐可更有效處理台南廢棄物的問題，而透過廠商促參投資，也可將原有老舊的回饋設施重新轉型成更符合民眾期待的優質場所。

環保局長謝世傑說，目前國內的垃圾仍以焚化處理為主，很多縣市的焚化廠都運轉超過20年，也都在規畫更新中，這次規畫的更新爐一定會注重當地里民需求，比如公聽會到場鄉親所關心的空汙問題，未來更新爐在排放標準設計上都會加嚴處理，包含SOx、NOx等至少都會減量達50%以上、廢水處理維持廠內循環處理「零排放」。

另在發電部分，謝世傑表示，未來將要求發電效率由現有的17%提高到25%以上，提高發電效率同時符合再生能源電能躉購費率的適用對象。

台南市環保局今天舉行公聽會，期使讓已運轉20年的城西焚化廠，汰舊換新後能繼續運作。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局今天舉行公聽會，期使讓已運轉20年的城西焚化廠，汰舊換新後能繼續運作。記者鄭惠仁／攝影

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