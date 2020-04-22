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嘉義市培育電競人才 請英雄聯盟實況主到校教學

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市府智慧科技處推動「嘉義市電競產業發展暨人才培育計畫」，今天第一站來到東吳高職。圖／市府提供
嘉義市府智慧科技處推動「嘉義市電競產業發展暨人才培育計畫」，今天第一站來到東吳高職。圖／市府提供

嘉義市府智慧科技處推動「嘉義市電競產業發展暨人才培育計畫」，由電競職業團隊「J Team」南下授課，一連10場講座，今天第一站來到嘉義市種子學校東吳高職，全面解析電競產業和幕後生態，培育嘉市電競產業人才，也讓家長了解「電競不只是玩電動！」

今天由英雄聯盟實況主陳家祥及中國數碼文化集團電競事業群總監邱冠鴻等人授課，近百名學生聽講，陳等人表示，為扭轉家長對電競的負面印象，但每個電競選手簽約時，都有家長陪同，團隊會親自帶家長走一趟公司，讓他們理解電競產業規模。

參與講座學生反映，很難找到一同匹配訓練的其他學校，只有校隊的一、二軍團練，經驗較少。陳家祥回應，他在健行科大擔任電競教練，未來可一同團練，增強技術。

東吳高職校長賴建源表示，去年成立專屬電競教室和電競校隊，電競不只有打遊戲，還有程式設計、美術，幕後工作有線上轉播、評論等，還能訓練學生團隊精神，也加入中華民國電子競技運動協會「星光計畫」，以產學結盟打造台灣電競人才搖籃。

市府智慧科技處長郭軒志表示，電競是近年新興產業，本次培育計畫長達半年以上，首部曲以講座型式邀請知名電競團隊分享實務經驗，再來會打造電競選手以及產業後勤人員課程，最後則推動校內及校際盃電競賽事，以產業扎根校園。

郭軒志表示，不管是幕前的電競選手，或幕後賽事企畫、賽評、導播、行銷團隊等，都可使青年職涯有更多元選擇，巡迴講座開放嘉義地區高中職及大專院校爭取辦理，各校有意願請洽市府智慧科技處。

嘉義市府智慧科技處推動「嘉義市電競產業發展暨人才培育計畫」，請來實況主陳家祥授課。圖／市府提供
嘉義市府智慧科技處推動「嘉義市電競產業發展暨人才培育計畫」，請來實況主陳家祥授課。圖／市府提供
嘉義市府智慧科技處推動「嘉義市電競產業發展暨人才培育計畫」，今天第一站來到東吳高職。圖／市府提供
嘉義市府智慧科技處推動「嘉義市電競產業發展暨人才培育計畫」，今天第一站來到東吳高職。圖／市府提供

嘉義 電競 英雄聯盟

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