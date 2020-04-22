台61沿線設休息站 南市府推薦將軍漁港

交通部公路總局規劃比照國道在台61線西濱快速公路沿線設置休息站，台南市政府提報將軍漁港直銷中心，今天在當地舉辦記者會宣傳當地美景與現撈海鮮，希望藉由優勢條件脫穎而出。

已通車的台61線西濱快速公路因不用收費，有人稱為「窮人的高速公路」，但迄今沿途無休息站，不少用路人反映相當不便，交通部長林佳龍今年2月表示，將推動台61線設休息站，帶動地方創生，各縣市日來加速推動。

其中，雲嘉南濱海國家風景區在所轄雲嘉南境內台61線路段，雲林縣提報口湖遊客中心、嘉義縣是布袋鹽場、台南市是七股及北門遊客中心，台南市政府爭取將軍漁港直銷中心也列入。

不過因交通部重新盤點設置地點，落腳何處仍待揭曉？至於何時底定？仍無時間表。

台南市政府力推將軍漁港，認為交通相當便利，不管從台61線南來北往，或是南25縣道東西聯絡，從南市區或嘉義縣，都相當便利。

農業局長謝耀清說，將軍漁港觀光魚市直銷中心，一樓為立海佳企業社經營，以「海鮮美食市集」為號召，販賣各種在地特色小吃，同時欣賞港區美景，感受海洋與餐桌最近的距離。二樓是九叔公餐廳，假日中午有營業，其他時間為訂桌才營業。