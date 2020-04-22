雲林台大今起提供檢驗新冠病毒核酸 每日最高檢測30件

因應新冠肺炎疫情，台大醫院雲林分院防疫能量再升級，院方引進即時聚合酶連鎖反應儀及自動核酸萃取儀，即日起可提供新型冠狀病毒核酸檢驗，每日最大檢驗量能可達30件。

台大醫院雲林分院長黃瑞仁說，院方目前是疾病管制署「嚴重特殊傳染性肺炎」指定檢驗機構，依據中央流行疫情指揮中心修訂嚴重特殊傳染性肺炎病例定義，4月2日起擴大社區採檢對象，篩檢量較清明假期前增加8成多。

因此為加強新型冠狀病毒疫情監測，和提升診斷能力並適時調高應變措施，院方耗資200萬元引進即時聚合酶連鎖反應儀，以及自動核酸萃取儀，大約4到5小時即可獲知檢驗結果，不必再送往外縣市檢驗。

黃瑞仁說，以往檢體送外縣市，報告出爐時間需48小時，若院內可以自行檢驗，時間大幅縮短，當天就能得知結果，節省醫療成本，也更快速確認病患狀況，未來雲林縣檢體都能送到院方檢驗。

院方檢驗醫學部主任謝月貞表示，院方超前布署、預置醫檢師檢驗人力，如發生全國疫情爆發時，每日最大可負荷量能可達60件，訓練7位醫檢師儲備應變戰力，以最快及最佳的檢驗能力來因應疫情變化。