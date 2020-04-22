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整個大排變紅色！魚塭優養化水流入水溝
嘉義縣義竹鄉昨天有網友在地方臉書社團表示，義竹鄉過路子大排水溝出現紅色水體，嘉義縣衛生局接獲陳情循線追查，發現是上游的養豬場因3月的一場大雨，將汙水沖至大排，但因沒再下雨水體流動不佳讓大排的水產生優養化，已請業者處理並依法裁罰。
環保局表示，3月30日就接獲民眾陳情，表示大排變紅色，環保局找到源頭，發現是養豬場旁有處業者自家的廢棄魚塭，水體因沒在使用導致藻華現象，讓整個魚塭呈現紅色，而養豬場雖設有汙水處理廠及汙水排放口，但部分汙水還是會溢出流入魚塭，下大雨時才又流進大排造成汙染。
環保局當天即依違反水汙法規定裁罰業者1萬元，並勒令業者不能再違法排放廢水，環保局表示，昨天至業者汙水排放口查看，也確實已沒有紅色汙染水，但下游大排的水卻因流動性不佳，藻類增生，已請業者向附近養殖業者詢問如何改善水質，並協請水利單位適度開閘門，增加溝渠流量。
環保局表示，畜牧業如未依規定任意排放汙水，最高可處600萬元罰鍰，環保局將持續要求業者符合正常水汙染排放程序，若再查獲違法將加重處分。
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