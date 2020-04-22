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整個大排變紅色！魚塭優養化水流入水溝

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣義竹鄉過路子大排水溝上游的養豬場旁有座業者自家的廢棄魚塭，因久未使用，整個魚塭呈現紅色。圖／嘉義縣環保局提供
嘉義縣義竹鄉過路子大排水溝上游的養豬場旁有座業者自家的廢棄魚塭，因久未使用，整個魚塭呈現紅色。圖／嘉義縣環保局提供

嘉義縣義竹鄉昨天有網友在地方臉書社團表示，義竹鄉過路子大排水溝出現紅色水體，嘉義縣衛生局接獲陳情循線追查，發現是上游的養豬場因3月的一場大雨，將汙水沖至大排，但因沒再下雨水體流動不佳讓大排的水產生優養化，已請業者處理並依法裁罰。

環保局表示，3月30日就接獲民眾陳情，表示大排變紅色，環保局找到源頭，發現是養豬場旁有處業者自家的廢棄魚塭，水體因沒在使用導致藻華現象，讓整個魚塭呈現紅色，而養豬場雖設有汙水處理廠及汙水排放口，但部分汙水還是會溢出流入魚塭，下大雨時才又流進大排造成汙染。

環保局當天即依違反水汙法規定裁罰業者1萬元，並勒令業者不能再違法排放廢水，環保局表示，昨天至業者汙水排放口查看，也確實已沒有紅色汙染水，但下游大排的水卻因流動性不佳，藻類增生，已請業者向附近養殖業者詢問如何改善水質，並協請水利單位適度開閘門，增加溝渠流量。

環保局表示，畜牧業如未依規定任意排放汙水，最高可處600萬元罰鍰，環保局將持續要求業者符合正常水汙染排放程序，若再查獲違法將加重處分。

嘉義縣義竹鄉過路子大排水溝因上游養豬場排放汙水及水體流動性不佳，造成紅色優養化。圖／嘉義縣環保局提供
嘉義縣義竹鄉過路子大排水溝因上游養豬場排放汙水及水體流動性不佳，造成紅色優養化。圖／嘉義縣環保局提供
嘉義縣義竹鄉過路子大排水溝因上游養豬場排放汙水及水體流動性不佳，造成紅色優養化。圖／嘉義縣環保局提供
嘉義縣義竹鄉過路子大排水溝因上游養豬場排放汙水及水體流動性不佳，造成紅色優養化。圖／嘉義縣環保局提供

養豬場 嘉義 衛生局

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