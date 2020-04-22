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為民服務升級 台南市議會設紓困諮詢專線

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議長郭信良今天宣布，即日起台南市議會設置3支防疫紓困諮詢專線，讓市民依據自身情況來電詢問。圖／台南市議會提供
台南市議長郭信良今天宣布，即日起台南市議會設置3支防疫紓困諮詢專線，讓市民依據自身情況來電詢問。圖／台南市議會提供

為了便利有紓困需求的民眾，台南市議長郭信良今天宣布，即日起台南市議會設置3支防疫紓困諮詢專線，讓市民依據自身情況來電詢問，免去找不到協助窗口的困擾。

郭信良指出，中央及地方政府都有推出新冠肺炎紓困相關政策與方案，但一般市民苦於資訊龐雜，有的人搞不清自己適用什麼方案，有的人則是想申請紓困卻難以找到洽詢窗口。為了不要讓民眾到處碰壁，台南市議會率先整合各項資訊，讓民眾撥打專線詢問，就能得到指引。

郭信良說，南市議會成立防疫紓困諮詢中心，設置3支專線，號碼分別為（06）3903590、3903591、以及3903592；服務時間為上班日上午9時到下午5時，中午不休息，不論是政策內容、申請資格、或是負責受理單位，都可來電詢問。

郭信良表示，中央有些立意良好的紓困方案，地方人士卻可能因為不知道而沒有在期限內申請，而喪失自身權益，像是台南有許多養殖漁民，卻少有人知道中央訂有養殖漁業生產調節獎勵，對於整池消毒、疏養及延後放養都有獎勵金，申請期限僅到本月30日。

郭信良說，議會不僅提供防疫紓困諮詢服務，有關紓困方案的各項建議，如有民眾提出，議會也將代為向主管單位反映，讓各項政策及方案更符合民眾所需，大家都順利度過疫情帶來的衝擊。

郭信良 新冠肺炎 漁民

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