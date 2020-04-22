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零距離、沒戴口罩！福義軒再現排隊人龍 眾怒：防疫破口

聯合新聞網 / 綜合報導
福義軒排隊人龍再現。圖擷自FB「綠豆嘉義人」
福義軒排隊人龍再現。圖擷自FB「綠豆嘉義人」

新冠肺炎疫情持續擴散，全台民眾無不人心惶惶，出門戴緊口罩、與人保持1公尺的安全距離，深怕一不小心就被傳染。但FB知名專「嘉義綠豆人」卻po出一張福義軒排隊人龍的照片，不但沒有保持安全距離，甚至有人沒戴口罩，氣得網友紛紛大罵「防疫破口」。

稍早，FB粉專「綠豆嘉義人」po出一張福義軒排隊人龍的照片，並寫道「這是你熟悉的味道⋯⋯XXX蛋捲人龍再現！很多人沒戴口罩⋯⋯」從照片中清晰可見排隊的人緊緊貼在一起，甚至有路過的網友表示「剛經過真的很多沒戴⋯⋯甚至要聊天會把口罩往下拉」。

網友見此氣得大罵「防疫破口」、「排隊距離這麼近，只要一個確診，差不多嘉義市一半要隔離了」、「危機四伏，尤其擠排隊的大部份都是老人家。」

也有網友指出，會造成排隊的現象錯在店家，「重點在廠商！他們只要把大家排隊的蛋捲開放線上購買，跟黃牛買的人自然就少了！應該是廠商也樂見用這些排隊人潮當作廣告吧！」

也有不少網友點名嘉義市政府，「嘉義市政府該出面處理吧」、「嘉義市政府睡著了？都不管哦？」甚至有網友提到之前福義軒違反勞基法，壓榨移工超時工作一事，「嘉義市政府都沒有做為嗎？違反勞基法，一群人當幫兇，沒吃那家會死是不是？」

新冠肺炎 福義軒 COVID-19

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