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染疫官兵足跡引憂慮 台南23日起暫停開放校園

中央社 / 台南22日電

敦睦艦隊染疫官兵曾到台南市永華運動中心及成大光復校區籃球場，31人匡列居家隔離，還有2名在籃球場接觸確診者的民眾待追蹤。受此影響，台南市各級學校明天起暫停開放校園。

台南市政府衛生局指出，昨天宣布確診、設籍於台南市的敦睦艦隊新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）個案，曾分別於16日下午4時20分至6時30分在永華運動中心，17日下午2時30分至晚間7時在成功大學光復校區籃球場運動，市府已針對確診者曾到過的活動區域進行消毒。

台南市衛生局指出，永華國民運動中心採實名登錄制度，已明確匡列22人進行居家隔離；另有7名工作人員須進行自主健康管理。成功大學光復校區籃球場部分，至今匡列同一時段在同一球場運動的接觸者有11人；已掌控9人進行居家隔離，尚有2人需追蹤。請當日下午3時至4時30分在場的1名疑似社會人士、1名疑似學生，得知訊息後儘速與衛生局連絡。

台南市長黃偉哲表示，敦睦艦隊確診官兵在台南的足跡疫調結果浮現，擴大民眾對不確定傳染風險的疑慮，許多家長也擔心校園開放會成為校園防疫破口。因此明天起市屬各級學校校園將暫時不對外開放，希望平時已習慣入校運動的民眾能共體時艱，改換到公園或其他戶外活動場所。

他說，有的學校沒有圍牆，會請保全巡查勸導，如果民眾硬要進校園，那就會請警方協助處理。

衛生局 敦睦艦隊 成功大學

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