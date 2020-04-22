成大掌握9名接觸者、待尋2人 永華運動中心22人隔離

國軍敦睦艦隊磐石艦21日添三個新病例，其中一例在16日去台南永華國民運動中心、17日去成大光復校區高場西籃球場打球，台南市衛生局指出，已匡列11名接觸者，目前已掌握9名進行居家隔離，尚有2人需要追蹤，永華運動中心已匡列22人居家隔離。

衛生局表示，永華運動中心部分，因採實名登錄制度，已明確匡列22位民眾進行居家隔離，另7名工作人員都有戴口罩須進行自主健康管理。

另外，同一時段在成大同一球場運動的接觸者有11位，衛生局已掌控9位進行居家隔離，尚有2位民眾需追蹤，請當天下午3時到4時半一位社會人士及一位疑似學生有看到訊息後，盡速與衛生局防疫專線（06）2880180連絡。

衛生局表示，曾有確診者由台南火車站搭乘計程車，透過警察局監視錄影帶等方式協尋，昨天下午2時已尋獲司機，並確認該名司機在載送顧客時都有戴口罩，目前健康情形良好，沒有出現上呼吸道或發燒的症狀，車輛也已進行全車消毒，已請他配合戴口罩、勤洗手、量體溫，自主健康管理14天。