協助藥癮者戒毒 嘉縣毒防中心提供諮詢服務

嘉義縣毒品危害防制中心創新與臺灣嘉義地方檢察署自4月起，每月第1、2周星期五於嘉義地方檢察署1樓為民服務中心為藥癮者辦理「與您有約 抵嘉相伴」在地化諮詢服務，提供醫療戒治、就業與諮商輔導等全方位服務，期望協助藥癮者早日脫離毒癮。

嘉義縣政府表示，原遭查獲的藥癮者，需在指定日期前往臺灣嘉義地方檢察署報到，由地檢署請個案到毒防中心報到面談，再轉介至相關資源，流程複雜又耗時，而個案也常因工作、路途等因素降低接受戒癮處遇意願，嘉義縣毒防中心主動結合相關資源，簡化轉介流程及時間，方便藥癮者接受適性處遇。

衛生局代理局長趙紋華表示，毒品成癮具慢性、高復發性，衛生局特向衛生福利部申請「藥癮治療費用補助方案」，補助藥癮戒治者相關費用，未滿18歲者每案全年度補助4萬元、18歲(含)以上者補助35000元，鼓勵藥癮個案接受治療，讓藥癮者在藥癮戒治路上，有親友或專業人員陪伴與協助。

嘉義縣警察局在108年查獲毒品人數1575人，其中年齡以30到39歲居多，查獲毒品重量達30364.44公克，並以第二級毒品占最大宗，藥癮列管個案數1843人。有諮詢需求的民眾、藥癮者及家屬可撥打衛福部24小時免費毒防諮詢專線0800-770-885。