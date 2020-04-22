「比SARS還可怕！」嘉義縣外燴業受極大衝擊久無收入
嘉義縣幅員遼闊，外燴業盛行，嘉義縣餐飲職業工會成員5千人，光外燴業就占1500人，但疫情讓婚喪喜慶完全停擺，受到極大衝擊，許多員工許久沒收入，嘉義縣餐飲業職業工會總幹事吳佩勳坦言「這次衝擊史無前例，比SARS疫情還可怕」。
勞動部因應疫情推出「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，一次可領3萬元補助，許多外燴業員工一大早就來職業工會排隊申請，工會成員連早餐都來不及吃，不斷受理申請，縣長翁章梁今天一早也到場了解補助狀況。
嘉義縣餐飲業職業工會總幹事吳佩勳說，現在婚喪喜慶全停擺，因為擔心室內超過100人，都沒有人敢辦桌，尤其3月是媽祖聖誕，本來各廟、家家戶戶都會辦桌，原本可辦到500到700桌，現在不到10桌，甚至一桌也沒有，外燴業幾乎歸零，員工陷入困頓。
吳佩勳說，當年SARS疫情主要影響北部，這次恐慌席捲全台，原本連續無確診，讓嘉義縣辦桌情形有復甦趨勢，但又傳出疫情，又再度停擺。
「3萬元或許不是很高，但對外燴員工是及時雨。」吳佩勳說，這次職業工會得知有補助情形，立即清算出嘉縣符合要件的共2480人，一一以LINE等通訊軟體他們來申請，年長者網路不熟悉，也利用電話或寄信通知他們來申請，希望每個人都能申請。
翁章梁說，嘉義縣大約有26萬勞工，有許多工作者是自營者，這次補貼要件除了投保薪資每月2萬4千元以下外，年所得還要在40萬8千元，這些勞工都很辛苦，政府希望能透過補貼讓他們度過寒冬，也希望疫情趕快離開，恢復原本的經濟生活，
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言