「比SARS還可怕！」嘉義縣外燴業受極大衝擊久無收入

嘉義縣幅員遼闊，外燴業盛行，嘉義縣餐飲職業工會成員5千人，光外燴業就占1500人，但疫情讓婚喪喜慶完全停擺，受到極大衝擊，許多員工許久沒收入，嘉義縣餐飲業職業工會總幹事吳佩勳坦言「這次衝擊史無前例，比SARS疫情還可怕」。

勞動部因應疫情推出「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，一次可領3萬元補助，許多外燴業員工一大早就來職業工會排隊申請，工會成員連早餐都來不及吃，不斷受理申請，縣長翁章梁今天一早也到場了解補助狀況。

嘉義縣餐飲業職業工會總幹事吳佩勳說，現在婚喪喜慶全停擺，因為擔心室內超過100人，都沒有人敢辦桌，尤其3月是媽祖聖誕，本來各廟、家家戶戶都會辦桌，原本可辦到500到700桌，現在不到10桌，甚至一桌也沒有，外燴業幾乎歸零，員工陷入困頓。

吳佩勳說，當年SARS疫情主要影響北部，這次恐慌席捲全台，原本連續無確診，讓嘉義縣辦桌情形有復甦趨勢，但又傳出疫情，又再度停擺。

「3萬元或許不是很高，但對外燴員工是及時雨。」吳佩勳說，這次職業工會得知有補助情形，立即清算出嘉縣符合要件的共2480人，一一以LINE等通訊軟體他們來申請，年長者網路不熟悉，也利用電話或寄信通知他們來申請，希望每個人都能申請。