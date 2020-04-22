善心企業捐雲縣1000卷科技濾網 可裝國中小6千冷氣
萬泰科技公司昨天捐贈雲林縣府1000卷科技濾網，雲林縣長張麗善代表受贈，感謝萬泰公司董事長張銘烈捐贈，預計濾網可運用在國中小學，裝設超過6000台冷氣。
張銘烈表示，該公司自行研發的冷氣科技濾網，將奈米銀或奈米銅融合在布料及紡織品上，10分鐘可有效殺菌，抑菌率大於99％，讓使用冷氣時能有清新好空氣。
張麗善說，為讓學生可以在良好的環境下讀書，縣府在全縣國中小教室裝冷氣，感謝張銘烈董事捐贈冷氣科技濾網，為冷氣戴上口罩，在新冠肺炎疫情期間，能將冷氣中的細菌過濾隔離，對孩子呼吸新鮮空氣。
她表示，許多企業在新冠肺炎疫情中受到衝擊，在百業蕭條的現在，張董事長還願意慷慨解囊，幫助縣府改善教室環境，讓空氣品質淨化、提升，她代替雲林縣的孩子感謝張董事長善舉。
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