都是海濱學校！台南漁光到雙春國小 划獨木舟認識海洋

台南市北門雙春國小與安平區億載國小漁光分校都是海濱學校，兩校同樣發展海洋教育，並以共學方式規畫校際交流。漁光分校昨天就到雙春國小划獨木舟、衝浪舟與膠筏，吸收不一樣的海洋知識。

漁光分校主任張瑾玥說，學期初就和雙春國小校長林佑霖規畫兩校的交流活動，昨天的「綠階海洋教育者培訓」課程中，邀請退休艦長李秋田和師生一起到雙春認識獨木舟、SUP衝浪舟與膠筏。

獨木舟是雙春國小的海洋教育特色，也是這次共學活動的重頭戲，雙春國小教練林武賢表示，獨木舟是近年來最夯的水域活動中之一，但較少人知道該怎麼精進划船技巧，解說中，他提醒著划獨木舟的每個細節並親自示範，因為有別於遊艇、帆船的課程，也讓漁光學童覺得新奇有趣。

下水操作獨木舟時，起先有點手忙腳亂，左右不分，還撞到一起；還好有雙春國小的小小助教協助，也有漁光高年級帶著中年級一同學習，以及艦長李秋田陪伴引導，很快地上手，也划得有模有樣的。六年級學生張苃苃說，「獨木舟好好玩，我一點都不會怕！」也看到了孩子在學習中的努力、樂觀和勇敢。

張瑾玥說，這場活動除音樂交流外，也是漁光船藝再延伸，不但學到握槳方式、上下船技巧、划槳的姿勢、慣性原理，也讓孩子懂得基本的平衡，掌握前划、側划、轉向以及水上相互救援等。