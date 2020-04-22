疫情嚴峻 監獄周遭代客面會送菜忙！還要幫家屬傳話

新冠病毒疫情延燒，國內外各產業都受衝擊，但部分服務業，因為受疫情影響工作量反而增加，像監獄附近代家屬會客、送會客菜業者，近期業績就增加2成。

在嘉義監獄旁經營會客菜的潘韻心，對於製作、代送會客菜有豐富經驗，對於相當規定熟悉，她強調收容人若有特別想吃的，或家屬指定製作菜餚，都可溝通說明，但不一定能做。

嘉義看守所秘書陳龍杰指出，收容人家屬到監所探視有相關規定，探視日為周一到周五，或每月第一周日，家屬、朋友送物資、會客菜，監所也有嚴格規定，像豬腳大骨頭就要取掉、切塊，海鮮類易腐壞也有限制，糖、鹽、晶體粉末、湯水、生食不能送，總重也限2公斤。

陳龍杰說明，家屬寄菜必須配合辦理接見周期及次數規定，如果是被告羈押、管收人，或一級受刑人，每日可接見、寄菜1次；二級受刑人每3天接見、寄菜1次；三級受刑人每星期接見寄菜2次；四級受刑人每星期可接見寄菜1次。

潘韻心說，疫情發生這2個月，接到家屬匯款，代客送餐、面會轉達家屬訊息變多了，平均增加約2成。許多家屬、朋友距離監所遠，都匯款、來電預訂，並請她轉達訊息給收容人，面會後再代轉達收容人訊息給家屬。

她說，日前有曾有收容人家屬、朋友探視後，向她預定1個月伙食，周一到五每天面會送餐，她也不斷思考，要如何變化菜餚，讓收容人不會吃膩，當然吃得比監所伙食好很多。