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防疫洗手用水量不如預期 南水局：水情尚正常可多洗手

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文水庫目前蓄水量正常，與烏山頭水庫合計還有1.3億立方公尺。圖／南區水資源局提供
曾文水庫目前蓄水量正常，與烏山頭水庫合計還有1.3億立方公尺。圖／南區水資源局提供

敦睦艦隊士兵染上新冠肺炎確診病例達27例，加上到處趴趴走，引起防疫緊張，台南市長黃偉哲宣導戴口罩及勤洗手是不二法門，因目前南部水情稍緊，有民眾憂心洗手會造成缺水更嚴重，水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，南部整體水情尚屬正常，生活及防疫用水無虞，且水利署估算每人每天防疫洗手用水是2公升，全台一天估算增加48萬立方公尺，但水公司統計增加才30萬立方公尺，顯見大家洗手還不夠。

南水局指出，南部地區的嘉義、屏東目前水情是藍燈正常，台南、高雄則是綠燈屬水情稍緊，但整體南部地區供水情形尚屬正常穩定，像曾文、烏山頭水庫今天7時合計蓄水量為1億3千多萬立方公尺，為莫拉克風災11年來第5高，

另外蘭潭、仁義潭水庫今天7時合計蓄水量1千多萬萬立方公尺，為莫拉克風災11年來第6高，蓄水量如同往年一般。

南水局指出，時節已進入4月底，即將進入豐水期，目前已完成所轄水庫各項防汛準備工作，面對即將到來的梅雨及颱風，透過水庫來調節下游河川水量，降低豪大雨可能帶來的財產損失。

目前正值新冠肺炎防疫期間，請民眾在保持社交距離或戴口罩的同時，也要記得勤洗手，並持維持節約用水習慣，隨手關閉水龍頭，而且不需要憂心生活及防疫用水問題。

水庫 新冠肺炎 口罩

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