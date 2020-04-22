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敦睦艦隊1確證官兵曾到台南這間運動中心 休館消毒兩天

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市永華運動中心進行消毒，休館兩天。圖／台南市教育局提供
台南市永華運動中心進行消毒，休館兩天。圖／台南市教育局提供

敦睦遠訓艦隊於20日晚上新增一名確診個案，曾於4月16日至台南市永華國民運動中心運動，南市教育局表示已啟動休館及清館作業兩天，23日才會開館。統計當時有運動民眾與員工共29人，已將相關資料提供衛生單位進行疫調，再由衛生單位視疫情需要研議是否發布細胞簡訊。

台南市教育局表示，永華運動中心自3月19日起為因應疫情變化，民眾入館須依指定動線至中心廣場防疫站，先量測體溫及手部酒精消毒後才可入館運動；員工則須配戴口罩上班並量測體溫及進行自主健康管理。經疫調結果，該名確診官兵是在4月16日下午4時20分至6時30分至運動中心體適能中心啞鈴區及跑步區 (體適能中心)運動。

經統計當時運動民眾約22人，中心服務員工7名，已將相關資料提供衛生單位進行疫調，為確保運動民眾安全，運動中心已立即公告4 月21至22日休館，並進行3次全面消毒作業，運動中心員工也配合中央疫情指揮中心指引，即日起落實自主健康管理14天，同時提醒市民若在該時段有至運動中心運動，也請配合自主健康管理14天，並落實勤洗手、出門戴口罩的原則，以降低可能的社區感染與傳播風險。

若有相關症狀或疑問，可撥打傳染病諮詢專線1922，或台南市政府衛生局防疫專線06-2880180洽詢。相關防疫資訊可查詢中央疫情指揮中心網站或台南市政府「COVID-19（武漢肺炎）專區」查詢。

衛生局 疫情 健康管理

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