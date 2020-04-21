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13人在成大與確診者一起打球 校方要求主動聯繫

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大也陷入磐石艦新冠肺炎疫情。圖／本報資料照片
成大也陷入磐石艦新冠肺炎疫情。圖／本報資料照片

國軍敦睦艦隊今天再添三個新病例，其中一例在17日曾經前往成大光復校區籃球場打球，校方晚間又查出有13人曾經與確診病例一起打球，要求相關人員主動聯繫通報。

成大表示，學校籃球校隊7名學生當時也在同一個籃球場，但是並沒有與確診病例有接觸，但是晚間又查出有13人接觸。

成大表示，依據今天中央流行疫情指揮中心，針對敦睦艦隊(磐石艦) 台南市確診者之足跡資料顯示，其曾於4/17(五)下午2:30~7:00停留本校光復校區籃球場。

校方表示，確診者與其它兩名友人從下午3：10到7:14在同球場、同一位置(高場西南端半場)，總共至少接觸13人。如果有成大學生或校外人士曾於該時段、該場地打球者，本校學生請主動與校安中心連絡55555，校外人士請打1922通報。

即日起全校球場改為非開放性管理使用，光復校區籃球場亦將於4/22早上6:30再度進行消毒清潔。同時，經諮詢學校感染控制專家意見，為維護校園安全，學校亦發送訊息，提醒在該段時間內、至今（21）日止曾於光復籃球場附近活動之校內教職員生，務必特別留意自身健康情況，並請每日於防疫平台登錄健康監測資訊。

成大 敦睦艦隊 疫情

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