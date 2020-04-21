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嘉義市令強制餐飲業戴口罩 否則依傳染病防治法開罰

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市府要求餐飲業戴口罩，阿傑三八甕仔雞店員工早已全面戴口罩，但仍認為要有配套措施。圖／阿傑三八甕仔雞提供
嘉義市府要求餐飲業戴口罩，阿傑三八甕仔雞店員工早已全面戴口罩，但仍認為要有配套措施。圖／阿傑三八甕仔雞提供

嘉義市政府今在市務會議中要求本市「餐飲業者」與「熟食業者」一律戴口罩，由市府衛生局輔導，若屢犯不改將依照傳染病防治法開罰，可處3千到1萬5千元罰鍰，多數業者能配合，但也有業者建議應有配套措施，讓口罩供應無虞。

嘉義市長黃敏惠在會議上指出，嘉義市是人口密度全台第2高的城市，超過九成產業都是服務業，嘉義市幾家排隊名店曾發起「你不戴口罩、我不賣」，為了兼顧防疫與產業，現在換市府鼓勵民眾響應「業者不戴口罩、我不買」。

市府衛生局長張耀懋指出，嘉義市餐飲業者戴口罩的比例相當高，希望不要讓少數餐飲業者成為防疫破口，業者戴上口罩才能讓民眾覺得安心。

第一波適用業者包含餐飲、冷飲、小吃店、烘焙業、超商（市）、大賣場、傳統市場攤商等，若沒帶口罩，會先開立勸導單輔導改善，屢犯不改將依傳染病防治法第36條開罰。

阿傑三八甕仔雞店老闆黃盈傑說，市府政策很好，其實店內員工早已全面戴口罩，希望保護自己也保護別人，但目前口罩都是由員工或店家自備，相信大多數餐飲業也都是如此，希望市府既然要有強制政策，也能有配套措施，讓業者不會擔心口罩供應問題。

傳染病防治法第36條規定，民眾於傳染病發生或有發生之虞時，應配合接受主管機關之檢查、治療、預防接種或其他防疫、檢疫措施，違反者依第70條處3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

嘉義市長黃敏惠要求餐飲業者戴口罩，否則將開罰。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠要求餐飲業者戴口罩，否則將開罰。圖／嘉義市府提供

口罩 嘉義 傳染病

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