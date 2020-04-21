快訊

川普如何「救石油」? 倒貼負油價與「油滿為患」的美國困擾

中職／索沙承認故意砸郭嚴文 當下情緒高漲

嘉市防疫升級 鼓勵民眾拒消費不戴口罩業者

中央社 / 嘉義市21日電

嘉義市防疫升級，市府鼓勵民眾響應「業者不戴口罩、我不買」活動，若業者沒戴口罩，衛生局會先勸導，若屢犯不改，將依照傳染病防治法處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

嘉義市政府今天在市務會議中宣布，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，要求嘉義市餐飲業者與熟食業者一律戴上口罩，市長黃敏惠鼓勵民眾響應「業者不戴口罩、我不買」活動。

黃敏惠表示，防疫工作再升級，嘉義市人口密度是全台第二高城市，超過9成產業都是服務業。嘉義市幾家排隊名店發起「你不戴口罩、我不賣」，現在換市府鼓勵民眾響應「業者不戴口罩、我不買」活動。

嘉義市衛生局長張耀懋指出，嘉義市餐飲業者戴口罩的比例相當高，希望不要讓少數餐飲業者成為防疫破口，業者戴上口罩才能讓民眾覺得安心。口罩不僅是風險感染的預防，更是後續業者自主健康管理與居家隔離的判斷標準。

張耀懋表示，有關「業者不戴口罩、我不買」第一波適用業者，包含餐飲、冷飲、小吃店、烘焙業、超商（市）、大賣場、傳統市場攤商等，即日起要求業者「全程戴口罩」，若沒戴上口罩，會先開立勸導單輔導改善，若屢犯不改，將依照傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元罰鍰。

口罩 嘉義 衛生局

延伸閱讀

嘉義市展現高效率 3人「安心即時上工」

嘉義市民間團體捐防疫物質 逾3萬人受惠

黃敏惠證實接任中常委：國民黨最艱困時刻全力相挺

醫護人員辛苦了！黃敏惠為醫護打氣、感謝無私奉獻

相關新聞

染疫士兵趴趴走到台南花園夜市 黃偉哲：減少內用座位

中央疫情指揮中心今天公布敦睦艦隊染疫士兵增3例，因之前有一確診者到台南趴趴走，足跡也到過花園夜市，台南市長黃偉哲今天下午...

動保隊員執勤常掛彩 嘉縣長翁章梁今慰問

嘉義縣家畜防治所今年1月成立動物保護管制隊與啟動遊蕩犬精進專案後，不到4個月時間已完成誘捕、結紮、救援等超過800件案子...

挺防疫 聯合報贈嘉義縣閱讀、音頻點數

新冠肺炎疫情持續延燒，聯合線上與聯合報行動發展部今天贈送「讀創故事」及「一刻鯨選」點數兌換卡各500份，給嘉義縣內的居家...

疫情無生意 南鯤鯓代天府小販卻心疼陳時中守得辛苦

新冠肺炎疫情後，各大寺廟超前部署，幾乎都無進香團，南鯤鯓代天府更傳出有磐石軍艦確診士兵足跡到訪，今天更是冷冷清清，在廟前...

身障者微發燒被復康巴士拒載 嘉市府：擬更好方法協助

71歲柯姓男子是身心障礙者，昨天一如往常要搭嘉義市復康巴士到醫院洗腎，卻被司機發現有發燒拒載，家屬只好改撥打嘉義市消防局...

雲林隔離治療母女拔管好轉 衛生局：自身抵抗力很重要

雲林縣今天不僅和海軍確診直接接觸的10人全採陰，先前出國旅遊返國確診並接受隔離治療的4人，兩名輕症者已三採陰出院，另一對...

染疫士兵造訪台南北門「錢來也」店休5天 業者：也會怕

敦睦艦隊磐石軍艦高雄市確診官兵來過台南市知名景點北門井仔腳鹽田、北門遊客中心、水晶教堂、錢來也雜貨店等，昨天中午全封閉消...

影／染疫士兵曾參拜南鯤鯓代天府冷清清 廟方：不怪他

敦睦艦隊官兵新冠肺炎群聚感染事件，1名高雄籍確診個案，4月17日曾到過學甲及北門地區，足跡走過南鯤鯓代天府、水晶教堂等多...

大病後堅定畫畫信念 葉家禎重拾畫筆投身禪繞畫

嘉義市藝術家葉家禎2017年因一場生死交關的大病，讓他重拾畫筆，經友人介紹投入禪繞畫創作，日前於嘉義縣竹崎文化藝術基金會...

影／手機APP解剖青蛙 偏鄉校長：善用虛擬實境科技學習

用手機就可以解剖青蛙？上生物實驗課解剖青蛙，很多人不喜歡血淋淋的感覺，導致很多青蛙的死亡也會引起爭議，台南左鎮國中校長蔡...

影／疫情嚴峻 警界「飛手」無人機空中運送防疫物資

新冠肺炎疫情，激發出無人機應用創意，利用無人機運送物資及空中廣播保持安全距離，看起來如電影般的情節，但也開始在真實世界發...

市政中心種電 台南市府年增58萬收益

台南市政府推動「綠能屋頂、種電收益」政策，最近陸續在永華、民治兩處市政中心，增設太陽光電板，不僅能產電，還能遮陽，隔熱降溫，預計全部在年底完工後，每年可為市府增加58萬元的回饋金收益，市府形容太陽能光電是「天上掉下來的禮物」。

熱門新聞

磐石艦官兵女友據悉確診 台南市預做封城準備

網美景點抹茶山人滿為患 林管處決定「管車不管人」

若疫情嚴重北北基宜桃同步封城？ 鄭文燦回應了

蘭嶼小男生穿傳統丁字褲表演影片遭YouTube下架 國小師怒了

影／福特中壢廠明停工 鄭文燦：要保障800員工工作權

影／確診足跡欠完整 謠言害歸仁市場遭殃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。