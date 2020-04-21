動保隊員執勤常掛彩 嘉縣長翁章梁今慰問

嘉義縣家畜防治所今年1月成立動物保護管制隊與啟動遊蕩犬精進專案後，不到4個月時間已完成誘捕、結紮、救援等超過800件案子，但也常造成人員值勤時受傷掛彩，縣長翁章梁今天上午準備雞精、維骨力等補品及痠痛藥膏，前往慰問並頒發感謝狀。

家畜所長林珮如表示，通報地點遍及全縣山海平原，且通報時間不分日夜，其中又以抓捕問題與救援落難動物案件居多，因案件數量非常多，動保管制隊員經常在休假期間出勤，林珮如就曾於下班時間到竹崎救援一隻被汽車撞到奄奄一息的流浪狗，幸經家畜所獸醫師多日照顧，已逐漸好轉。

動物保護管制隊長黃翌諠雙手臂、膝蓋、腰部都貼滿藥膏，她表示，常有隊員在山林、岸邊或是農田等地追狗受傷，甚至有隊員差點因此溺斃，她身上的傷也是某次在樹林間找狗，不慎踩空滑落山谷導致，每次舊傷還沒好就再添新傷，「能活到現在都是撿到的」。

翁章梁表示，縣府日前將安排消防局為家畜所同仁進行水域救援、山域垂降、野外緊急救護等專業課程訓練，讓他們能在面對險惡的值勤環境時，具備辨認環境、降低值勤風險，以及緊急狀況排除等能力。

嘉義縣政府表示，自2019年7月成立強化精準補抓專線，已絕育近5千隻犬貓，今年3月啟動遊蕩犬精進專案，並陸續辦理多場絕育活動、推動犬隻愛心代養、終養及浪愛有嘉等認領養專案。