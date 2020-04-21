聽新聞
test
0:00 / 0:00
挺防疫 聯合報贈嘉義縣閱讀、音頻點數
新冠肺炎疫情持續延燒，聯合線上與聯合報行動發展部今天贈送「讀創故事」及「一刻鯨選」點數兌換卡各500分，給嘉義縣內的居家檢疫、隔離民眾，希望他們隔離期間，藉由讀電子書和有聲書放鬆心情，安心在家防疫。
嘉義縣政府今天開第12次防疫會議，會前舉辦捐贈儀式，由聯合報採訪中心嘉義縣市特派員李承穎代表捐贈點數兌換卡，縣長翁章梁代為受贈。
「感謝聯合報」翁章梁表示，感謝各界企業在防疫上與嘉義縣齊心努力，盼在家中接受檢疫、隔離民眾，獨自在家也能安心防疫、調適身心，全民共同對抗疫情。
聯合線上推出的「讀創故事」是以篇章購買為特色的小說閱讀網站，網址為 story.udn.com，裡面有原創、言情、驚悚和影視劇小說，這次捐贈閱讀點數100點共500分兌換卡，1篇小說章節大概1到5點左右，約可看2至3本。
聯合報行動發展部推出「一刻鯨選」APP，可到Appstore或Ｇoogleplay下載，請蔣勳、謝哲青等有名的專業人士，講歷史、文化等主題，類似有聲書概念，捐贈音頻點數50點500分兌換卡，1集節目大概使用11點，裡頭也有很多免費視聽的內容。
聯合線上指出，聯合報長期推動數位內容產品和服務，希望居家檢疫、隔離民眾不出門趴趴走，能在家放鬆身心，因此捐贈點數兌換卡，為防疫盡一分心力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言