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挺防疫 聯合報贈嘉義縣閱讀、音頻點數

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
聯合報線上日前捐贈嘉義縣政府「讀創故事」小說閱讀網站閱讀點數，及「一刻鯨選」APP有聲書音頻點數各500分，由縣長翁章梁（右）代為受贈。左為聯合報採訪中心嘉義縣市特派員李承穎。記者陳玫伶／攝影
聯合報線上日前捐贈嘉義縣政府「讀創故事」小說閱讀網站閱讀點數，及「一刻鯨選」APP有聲書音頻點數各500分，由縣長翁章梁（右）代為受贈。左為聯合報採訪中心嘉義縣市特派員李承穎。記者陳玫伶／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，聯合線上與聯合報行動發展部今天贈送「讀創故事」及「一刻鯨選」點數兌換卡各500分，給嘉義縣內的居家檢疫、隔離民眾，希望他們隔離期間，藉由讀電子書和有聲書放鬆心情，安心在家防疫。

嘉義縣政府今天開第12次防疫會議，會前舉辦捐贈儀式，由聯合報採訪中心嘉義縣市特派員李承穎代表捐贈點數兌換卡，縣長翁章梁代為受贈。

「感謝聯合報」翁章梁表示，感謝各界企業在防疫上與嘉義縣齊心努力，盼在家中接受檢疫、隔離民眾，獨自在家也能安心防疫、調適身心，全民共同對抗疫情。

聯合線上推出的「讀創故事」是以篇章購買為特色的小說閱讀網站，網址為 story.udn.com，裡面有原創、言情、驚悚和影視劇小說，這次捐贈閱讀點數100點共500分兌換卡，1篇小說章節大概1到5點左右，約可看2至3本。

聯合報行動發展部推出「一刻鯨選」APP，可到Appstore或Ｇoogleplay下載，請蔣勳、謝哲青等有名的專業人士，講歷史、文化等主題，類似有聲書概念，捐贈音頻點數50點500分兌換卡，1集節目大概使用11點，裡頭也有很多免費視聽的內容。

聯合線上指出，聯合報長期推動數位內容產品和服務，希望居家檢疫、隔離民眾不出門趴趴走，能在家放鬆身心，因此捐贈點數兌換卡，為防疫盡一分心力。

聯合報線上日前捐贈嘉義縣政府「讀創故事」小說閱讀網站閱讀點數，及「一刻鯨選」APP有聲書音頻點數各500分。記者陳玫伶／攝影
聯合報線上日前捐贈嘉義縣政府「讀創故事」小說閱讀網站閱讀點數，及「一刻鯨選」APP有聲書音頻點數各500分。記者陳玫伶／攝影
聯合報線上日前捐贈嘉義縣政府「讀創故事」小說閱讀網站閱讀點數，及「一刻鯨選」APP有聲書音頻點數各500分，由縣長翁章梁（右）代為受贈。左為聯合報採訪中心嘉義縣市特派員李承穎。記者陳玫伶／攝影
聯合報線上日前捐贈嘉義縣政府「讀創故事」小說閱讀網站閱讀點數，及「一刻鯨選」APP有聲書音頻點數各500分，由縣長翁章梁（右）代為受贈。左為聯合報採訪中心嘉義縣市特派員李承穎。記者陳玫伶／攝影

嘉義 居家檢疫 疫情

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