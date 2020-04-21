嘉義市展現高效率 3人「安心即時上工」
勞動部因應新冠肺炎疫情，推動「安心即時上工計畫」，嘉義就業中心上周五將98位推介名單給嘉義市府各局處後，東區戶政事務所當天立即電話通知面試，3名勞工昨天開始上工，讓申請者直呼「太有效率了！」
東區戶政事務所股長郭招惠表示，希望讓符合資格的勞工快點上工，有穩定經濟生活，因此同仁一接到轉介名單後，就立即通知面試，因疫情延燒，安排他們幫忙量體溫、酒精消毒，另外也希望幫忙推廣新的戶政APP政策，畢竟新的業務需要時間和人手。
第一天上工的李姓女子表示，市長黃敏惠臉書和網路新聞，得知安心即時上工的訊息後，就馬上到嘉義就業中心登記，很高興那麼快就可以工作。
陳姓女子則說，上周登記資料後，有詢問就服中心中心最快何時可以上工，中心回應「要看機關，可能要好幾天」，沒想到這麼快媒合上工，雖然是救急的工作，仍然希望能有更多工作時間。
嘉義市府社會處表示，市府其他單位已陸續辦理面試，面試合格者將會盡速上工，本計畫提供每小時158元、每月最高80小時、最高1萬2640元，最長6個月的工作津貼，符合資格的勞工可儘速前往嘉義就業中心登記。
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