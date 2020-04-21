影／確診足跡欠完整 謠言害歸仁市場遭殃

海軍磐石艦官兵爆發新冠肺炎群聚感染，其中1確診病例住家在台南歸仁，引發民眾懷疑個案曾出入相關處所，口耳相傳「那個就住在這附近，還來買過東西吃過飯」，不但生意已清淡的市場攤販叫苦，附近餐飲店生意也大受影響：知名自助餐老闆娘說，這兩天生意掉了三成以上。

民眾反映，國軍官兵確診個案足跡雖有公布，但並不夠清楚且範圍過大，反而莫名其妙造成恐慌，例如很多人只知道「在歸仁」，結果看到國高中校園也全面消毒，還調查師生是否曾經接近過個案，並要求全面戴口罩，大批家長與民眾以為「大難臨頭」，人心惶惶。