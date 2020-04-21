影／確診足跡欠完整 謠言害歸仁市場遭殃
海軍磐石艦官兵爆發新冠肺炎群聚感染，其中1確診病例住家在台南歸仁，引發民眾懷疑個案曾出入相關處所，口耳相傳「那個就住在這附近，還來買過東西吃過飯」，不但生意已清淡的市場攤販叫苦，附近餐飲店生意也大受影響：知名自助餐老闆娘說，這兩天生意掉了三成以上。
民眾反映，國軍官兵確診個案足跡雖有公布，但並不夠清楚且範圍過大，反而莫名其妙造成恐慌，例如很多人只知道「在歸仁」，結果看到國高中校園也全面消毒，還調查師生是否曾經接近過個案，並要求全面戴口罩，大批家長與民眾以為「大難臨頭」，人心惶惶。
市場攤販說，現在老顧客上門就先問，「那個生病的阿兵哥是不是住附近？」，還有三姑六婆繪聲繪影說「人就住在XX村…我家那邊」，也有不少人質疑，如果沒問題，為何每天市場都在消毒 。其實肺炎疫情發生後，市場就經常消毒，攤販也配合戴口罩，並非因為磐石艦有官兵群聚感染新冠肺炎，希望消費者真的不必要恐慌。
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