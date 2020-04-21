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身障者微發燒被復康巴士拒載 嘉市府：擬更好方法協助
71歲柯姓男子是身心障礙者，昨天一如往常要搭嘉義市復康巴士到醫院洗腎，卻被司機發現有發燒拒載，家屬只好改撥打嘉義市消防局，才由救護車載到醫院洗腎，但救護車平時以急診為主，沒提供到門診的服務，柯男成了疫情期間的特殊案例；市府社會處今天指出，復康巴士沒有醫護設備，若有疑似症狀不能上車，未來會與各局處研擬更好方式幫助身障者。
家屬報案表示，柯男不良於行，平時都要坐輪椅出入，每周一、三、五都要去洗腎，昨天叫復康巴士要去醫院，卻被測出38度拒載，只好打給消防局協助。
市府消防局蘭潭分隊救護人員抵達現場時，評估柯男旅遊史、接觸史等「TOCC」皆無異常，但測出體溫37.9度，柯意識清醒、生命徵象穩定，救護人員先讓他戴口罩、雙手噴酒精，隨後送往嘉義聖馬爾定醫院，到院後體溫降到36.9度，無新冠肺炎症狀，由院方急診室轉入門診洗腎。
雖然民眾目前有輕微發燒或上呼吸道症狀，也可以使用消防局救護車，但消防局平時都以急診為主，並無提供類似洗腎等慢性病患者到門診的需求，柯男成了特例。
社會處長林家緯表示，復康巴士主要接送身心障礙者，因應疫情，身障者搭乘前都要量體溫或戴口罩，巴士沒有隔離設備，司機也無醫護專業或防護衣，若有發燒或疑似症狀不能上復康巴士，只能盡量協助其他單位協助，希望保護每一個人。
林家緯說，但有些身障者有立即就醫需求，未來會與各局處合作，可用救護車或防疫計程車等不同方式，讓身障者得到最好的服務，目前還在與各局處討論中。
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