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雲林隔離治療母女拔管好轉 衛生局：自身抵抗力很重要

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣加強防疫和演練，接連傳出疫情喜訊。示意圖（與本新聞無關）／記者蔡維斌攝影
雲林縣加強防疫和演練，接連傳出疫情喜訊。示意圖（與本新聞無關）／記者蔡維斌攝影

雲林縣今天不僅和海軍確診直接接觸的10人全採陰，先前出國旅遊返國確診並接受隔離治療的4人，兩名輕症者已三採陰出院，另一對重症的母女也已拔管，病情有好轉之勢。對此，雲林縣衛生局長曾春美說，不論接觸者被採陰，或是接受治療的人，本身防疫的免疫力也很重要。

雲林縣10人和海軍確診案例有直接接觸，經採檢後全部陰性反應，令人欣慰，但由於413例的軍官回家後一直和父母在一起，竟連其父母都沒感染，對此，曾春美說，413例休假於本月15日回到老家，一回來就上樓休息，與父母接觸的時間並不長，加上那段時間，防疫風聲鶴唳，大家都已加緊戴口罩，所以連接觸較多的父母也採陰。

另一名404例探望外婆，其外婆已年高八十多歲，因失能臥床需要外勞看護，通常年老者接觸確診較危險，但這名外婆仍採檢陰性，相當幸運，曾春美說，404 在其外婆家只停留約十五分鐘，雖有和外婆直接接觸，但很短暫。

曾春美表示，如果確診者比較健康，比較不易感染，所以除基本防疫措施，正常睡眠飲食，提升個人免疫力，也很重要，有了好的抵抗力，比較不易感染。

至於3月間出國旅遊回國被檢出確診的4例，曾春美表示，兩名輕症者已出院，另兩名病症較重的母女，則也已經拔管，病情有好轉，目前兩人仍留在醫院接受三採，只有年紀較大的媽媽，仍接受治療中，其他人狀況都恢復得不錯。

海軍 出國

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