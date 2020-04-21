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染疫士兵造訪台南北門「錢來也」店休5天 業者：也會怕
敦睦艦隊磐石軍艦高雄市確診官兵來過台南市知名景點北門井仔腳鹽田、北門遊客中心、水晶教堂、錢來也雜貨店等，昨天中午全封閉消毒，今天若大園區幾乎見不到遊客，錢來也「店休5天」，謝姓業者説，他們也會怕，留著青山在不怕沒柴燒。
昨天中午雲嘉南濱海國家風景區管理處、台南市府和景點接獲通報，有3個高雄敦睦艦隊武漢病例人員來過台南市，中午起北門遊客中心、水晶教堂、錢來也雜貨店、北門井仔腳鹽田通通封閉，進行環境消毒。
北門遊客中心暫停服務，周邊攤販說，幾乎沒人上門，知名「錢來也雜貨店」謝姓業者說，歡迎遊客來，但不知道會有確診的病例，為了遊客安全，除全面消毒外，也決定店休5天，雖然影響生意很無奈，但疫情沒控制好，有病例「趴趴走」，我們也會怕」。
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